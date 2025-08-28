Brasil desmantela vasta red de lavado de dinero integrada por crimen organizado y fintechs

La policía brasileña lanzó una megaoperación policial contra un vasto esquema de lavado de dinero en el que están implicados el crimen organizado y el sector financiero (fintech: servicios digitales financieros), informaron las autoridades.

El objetivo de la operación es desmantelar una gigantesca red de fraude y lavado de dinero en el sector de los combustibles, que utilizaba a fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según un comunicado de Hacienda.

El grupo habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (9.600 millones de dólares).

Mayor operación

Según Hacienda, se trata de la “mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud”.

El grupo había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, “desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final” y “los eslabones finales de ocultación y blindaje del patrimonio vía fintechs y fondos de inversión”.

La prensa local apuntó que se trata del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil.

La trama habría movido 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (9.600 millones de dólares) en más de 1.000 puestos de combustibles en todo Brasil.

Órdenes de captura

La policía divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero del país.

Las fuerzas de seguridad cumplen 350 órdenes de busca y aprensión, entre individuos y empresas, en una decena de estados del país, incluido los de São Paulo y Río de Janeiro.

“Las investigaciones apuntan que el sofisticado esquema ideado por la organización criminal, al blanquear el producto del delito, generó importantes ganancias en la cadena de producción de combustible”, señaló Hacienda.

La participación de cientos de empresas operadoras en el fraude permitió ocultar el producto del delito, según la misma fuente.