Escándalo por coimas: gobierno de Milei arguye “grabación ilegal”, pero no desmiente que sea la voz de Karina

La Justicia argentina ordenó cesar la difusión de audios “grabados ilegalmente” a Karina Milei, la hermana y secretaria general de la presidencia de Javier Milei, pero no desmintió que sea la voz de la funcionaria la que se oye en algunos contenidos. publicados por la prensa, en lo que el gobierno llamó una “operación de inteligencia ilegal”, reportó AFP.

La medida responde a un pedido del Ejecutivo contra material filtrado por la prensa el viernes, en el que Karina Milei dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos”.

El resto del contenido de la grabación, supuestamente de 50 minutos, se desconoce públicamente, reportó AFP.

Allanamientos a medios de comunicación

Por otro lado, el Gobierno de Javier Milei solicitó a la Justicia allanar del medio digital Carnaval y el domicilio de dos reconocidos periodistas, tras la filtración de grabaciones.

El acto fue denunciado como abuso de poder, informó EFE.

El medio digital Carnaval difundió los audios. Los allanamientos también incluyen el domicilio privado de dos periodistas del medio, Jorge Rial y Mauro Federico.

“Vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación, con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa ”, expresó el abogado denunciante, Gregorio Dalbón, quien ha defendido a la expresidenta y líder opositora, Cristina Fernández, en distintas causas.

Grabación ilegal

El gobierno asegura que los audios fueron grabados “ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada (sede de gobierno)”, informó en X el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La orden judicial publicada por Adorni ordena “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno” y atribuidos a Karina Milei, “a través de cualquier medio”, según AFP.

El caso se suma al escándalo tras la difusión el 19 de agosto de otros audios en los que el entonces titular de la agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, asegura que la hermana del mandatario recibía un 3% de las compras de medicamentos para discapacitados.

El ahora exfuncionario afirma en estas grabaciones haber avisado a Javier Milei de la supuesta trama de su hermana y secretaria de la Presidencia.

Denuncia judicial

Este lunes, el Ministerio de Seguridad pidió además el allanamiento al canal de streaming “Carnaval Stream”, así como a periodistas y empresarios involucrados con este medio, por el que se difundieron por primera vez tanto los audios de Karina Milei como los de Spagnuolo.

La difusión de los audios de Spagnuolo valió una denuncia judicial que derivó en más de 20 allanamientos.

Karina Milei no se ha pronunciado sobre este tema públicamente, mientras que Javier Milei rechazó las acusaciones.

“Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, declaró el miércoles pasado durante un acto de campaña en el que manifestantes arrojaron piedras a su comitiva