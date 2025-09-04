Gobierno de Paraguay se solidariza con Portugal tras el accidente del funicular en Lisboa

Asunción, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Paraguay se solidarizó este jueves con Portugal tras el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de la capital portuguesa, Lisboa, donde al menos 16 personas murieron y 23 resultaron heridas.