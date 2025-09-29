Mensaje al secretario del Tesoro de EEUU advierte que rescate a Argentina favorece a China

Washington, 29 sep (EFE).- Una fotografía tomada durante la Asamblea General de la ONU mostró en el teléfono del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, un mensaje en el que se advertía que el reciente rescate financiero a Argentina podría abaratar los granos de ese país y dar más poder de negociación a China, según reportaron medios locales.