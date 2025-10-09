Se publica la primera encíclica del papa León XIV

El papa León XIV hace un llamado a situar el amor a los pobres en el centro de la misión de la Iglesia católica en la primera exhortación apostólica de su pontificado, publicada hoy.

En “Dilexi Te” (“Te he amado”, en latín), el pontífice estadounidense nacionalizado peruano pide un cambio de mentalidad hacia las personas marginadas y critica la inequidad del sistema económico mundial y “una cultura que descarta a los demás”.

El documento de 49 páginas fue firmado por León XIV el 4 de octubre durante el día de San Francisco de Asís, en un doble guiño a su antecesor argentino que en esa misma fecha en 2023 publicó su exhortación “Laudate Deum”sobre la crisis climática.

Exhortación

“Debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza”, exhorta el jefe de la Iglesia católica, cuando cerca del el 8,5% de la población vivía con menos de 2,15 dólares diarios en 2024, el umbral de la pobreza extrema, según el Banco Mundial.

Este texto, dividido en 121 puntos y con un fuerte tono social, sitúa a León XIV en la línea de Francisco, quien denunció los excesos de un sistema capitalista en detrimento de los marginados y del medioambiente.

El documento, cuyo título retoma el de la última encíclica de Francisco (“Dilexit nos”), fue iniciado por el propio Jorge Mario Bergoglio, fallecido en abril tras 12 años de pontificado, indicó el Vaticano sin precisar en qué proporción.

Una exhortación apostólica es un escrito pontificio oficial a través del cual el papa dirige a los fieles enseñanzas concretas sobre cuestiones espirituales, sociales o morales.

Robert Francis Prevost retoma así la crítica de “la dictadura de una economía que mata” y de la “tiranía invisible” de los mercados financieros, llamando a los fieles a “hacer oír, de diferentes maneras, una voz que despierte, que denuncie”.

Miembro de la orden mendicante de San Agustín, el papa de 70 años, que fue misionero en Perú, recuerda la importancia de la caridad y critica la hipocresía de los cristianos que “se dejan contagiar” por “ideologías mundanas”.

León XIV también insiste en la acogida de los migrantes, otra prioridad de Francisco, lamentando que los naufragios mortales de embarcaciones sean reducidos a la categoría de “noticias marginales”.

Recuerda el destino de Alan Kurdi, un niño kurdo sirio de tres años encontrado muerto ahogado en una playa del Mediterráneo en 2015, que provocó el rechazo mundial.