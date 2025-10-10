Video: explosión en feria de ciencias deja 17 heridos en Argentina

Un experimento escolar que simulaba la erupción de un volcán en una feria de ciencias en la localidad de Rancagua, partido de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, terminó en una tragedia este jueves por la noche. Una violenta explosión dejó un saldo de 17 heridos, entre ellos una niña de 10 años que fue trasladada de urgencia en un avión sanitario a un hospital de alta complejidad en la capital argentina con una grave herida en uno de sus ojos.

Pánico y desesperación: así ocurrió la explosión

Lo que debía ser una jornada de aprendizaje y celebración en el Instituto Comercial Rancagua, una escuela secundaria de un pequeño pueblo de 700 habitantes, se convirtió en una escena de terror. Durante la feria de ciencias anual, alumnos y docentes se disponían a presentar un experimento que recreaba la erupción de un volcán en una maqueta.

Según testigos, una alumna explicó que dentro de la estructura habían mezclado azufre, carbón y sales en tubos metálicos. Al encender la mecha, una pequeña llama inicial generó aplausos, pero en cuestión de segundos, la reacción química se salió de control. El fuego creció desmesuradamente, comenzaron a saltar chispas y finalmente se produjo una fuerte explosión que lanzó material incandescente en todas direcciones.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre presente al diario local La Opinión, describiendo el caos que se apoderó del lugar.

El saldo: una niña en estado delicado y múltiples heridos

La peor parte del accidente la llevó una niña de 10 años, quien recibió el impacto directo de la explosión en el lado izquierdo de su rostro. Debido a la gravedad de sus heridas y a que uno de sus ojos quedó seriamente comprometido, fue asistida inicialmente en el hospital de Pergamino y luego trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario al prestigioso Hospital Garrahan de Buenos Aires en la mañana de este viernes.

Asimismo, una mujer adulta sufrió quemaduras de consideración y fue derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás, donde fue intervenida quirúrgicamente.

En total, la explosión dejó un saldo de 17 personas afectadas. Además de los dos casos más graves, otros doce adultos y cinco niños fueron atendidos en las guardias de los hospitales locales por contusiones, heridas leves y síntomas de intoxicación por el humo. Afortunadamente, todos ellos ya recibieron el alta médica. Las autoridades del vecino país ya iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades del trágico suceso.

