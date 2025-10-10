La paz tiene rostro de mujer: un recorrido por las ganadoras del Nobel

A lo largo de las décadas, estas líderes han demostrado que la construcción de la paz no es un asunto exclusivo de la diplomacia formal, sino una labor incansable que abarca la lucha por los derechos humanos, el desarme, la justicia social y el medioambiente.

Bertha von Suttner, autora de la influyente novela antibelicista ¡Abajo las armas!, allanó el camino para futuras galardonadas. Décadas después, en 1931, la socióloga y feminista estadounidense Jane Addams fue reconocida por su trabajo social pionero y su presidencia en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la también pacifista y economista Emily Greene Balch compartió el honor por su activismo. Estas mujeres establecieron un precedente, demostrando que la paz se siembra tanto en las trincheras de la política internacional como en la base de la sociedad civil.

De la devoción humanitaria a la lucha antinuclear

El espectro de las galardonadas es amplio y variado. La Madre Teresa de Calcuta recibió el premio en 1979 por su devoción y labor humanitaria con los más pobres.

En el ámbito del desarme, la diplomática sueca Alva Myrdal fue premiada en 1982 por su férreo apoyo a los procesos de desnuclearización global.

Activismo en zonas de conflicto

El galardón ha servido a menudo como un altavoz para mujeres que arriesgaron sus vidas en zonas de conflicto. En 1976, Betty Williams y Mairead Maguire de Irlanda del Norte, fundaron el Movimiento por la Paz, logrando el reconocimiento por su liderazgo en el proceso de paz de su región.

En América Latina, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum se convirtió en 1992 en la primera mujer indígena en recibirlo, por su trabajo en favor de la justicia social y la reconciliación etnocultural.

El Comité Nobel también ha premiado la lucha contra la opresión política:

Aung San Suu Kyi (Birmania, 1991): Por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos.

Shirin Ebadi (Irán, 2003): Por sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos, especialmente para las mujeres y los niños en Irán.

Nobel de la Paz: voces femeninas del siglo XXI

El nuevo milenio ha continuado celebrando a mujeres cuya labor es vital para un futuro sostenible y equitativo.

Wangari Muta Maathai (Kenia, 2004): Primera mujer africana en ser galardonada, reconocida por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz a través de su movimiento del Cinturón Verde, centrado en la plantación de árboles y la conciencia ecológica.

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee (Liberia) y Tawakkul Karman (Yemen) compartieron el premio en 2011 por su lucha no violenta a favor de la seguridad de las mujeres y su derecho a participar plenamente en la construcción de la paz.

Malala Yousafzai (Pakistán, 2014): A sus 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir el Nobel por su lucha contra la supresión de los niños y jóvenes, y por el derecho de todos los niños a la educación.

Maria Ressa (Filipinas, 2021): Reconocida por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en Filipinas.

Narges Mohammadi (Irán, 2023): Premiada por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su trabajo por los derechos humanos y la libertad.

María Corina Machado (Venezuela, 2025): Premiada por su comprometida defensora de la paz y la democracia en Venezuela.

Cada una de ellas, con su enfoque particular, ha redefinido el significado de la paz, demostrando que es un proceso activo, valiente y fundamentalmente ligado a la defensa de la dignidad humana en todas sus formas.