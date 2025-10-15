Mundo

Desmantelan red de prostitución en Francia liderada por un paraguayo

Tras seis meses de investigación, la policía francesa logró desarticular una red de prostitución que operaba en la ciudad de Carcassonne, al sur del país. El supuesto cabecilla es un ciudadano paraguayo en situación irregular, según informó la prensa local.

15 de octubre de 2025 - 21:13
Policía francesa desmantela red de prostitución liderada por paraguayo. (Imagen referencial)SHUTTERSTOCK

La Policía de Carcassonne, en el sur de Francia, desmanteló esta semana una red de prostitución que operaba en la calle Dugommier, utilizando la página web “Sex Model” como medio de contacto con los clientes. El caso fue revelado por el medio francés Fdesouche, que detalló que la investigación se extendió por seis meses antes de las detenciones.

Según el informe, los agentes comenzaron el seguimiento al detectar movimientos sospechosos en apartamentos alquilados por períodos muy cortos a través de la plataforma Airbnb. En un principio se sospechaba de un posible tráfico de drogas, pero pronto se descubrió que se trataba de actividades de prostitución.

Travesti paraguayo detenido

Durante el operativo, la policía identificó como principal responsable a un travesti paraguayo de unos 30 años, junto a dos mujeres que trabajaban para él. Las citas eran coordinadas mediante la página “Sex Model”, donde los clientes contactaban para encuentros eróticos en los apartamentos arrendados.

El sospechoso fue detenido el lunes 13 de octubre y, tras las verificaciones administrativas, se constató que se encontraba en situación irregular en Francia.

La Fiscalía de Carcassonne decidió no procesar los actos de prostitución como delito, pero el ciudadano paraguayo fue trasladado al centro de detención administrativa de Perpiñán, con miras a su deportación.