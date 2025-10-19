Bombardeo de Israel en el centro de Gaza deja seis muertos

Un dron bombardeó una reunión de personas en las inmediaciones del café Twix, en la zona de Al Zuweida en el centro de Gaza. El café está situado junto a la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur a apenas metros del mar.

Vídeos difundidos en canales palestinos muestran las columnas de humo alzándose junto al mar, pues el café se sitúa prácticamente sobre la arena, y a gazatíes sacando a los heridos, entre ellos niños, del lugar del ataque.

Instantes después, según pudo conocer EFE, el Ejército bombardeó dos ocasiones más la región central de Gaza en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Los dos ataques, consecutivos, se produjeron en los alrededores del estadio Al Ahli de Nuseirat y según la cadena catarí Al Jazeera causaron un número aún por determinar de heridos.

Objetivos terroristas

Estos bombardeos se han producido poco después de que el Gobierno israelí ordenara al Ejército atacar “enérgicamente objetivos terroristas” en la Franja en respuesta a los combates que se han desarrollado en Rafah, sur de Gaza.

Esta mañana se produjo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, después de que los primeros lanzaran contra las tropas “un misil antitanque y disparos” en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, la fuerza Radea, una unidad de la Policía del Ministerio Interior de Hamás en Gaza, aseguró haber llevado a cabo en la zona una operación para perseguir a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia que colabora con Israel en el sur del enclave.

Según una fuente del brazo armado de Hamás, las fuerzas armadas israelíes salieron en defensa de Abu Shabab, lo que desató los combates.

Desvinculados de los choques

Tanto Hamás como su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado de los choques. Al Qasam, concretamente, asegura que perdió el contacto con sus miembros en el área de Rafah cuando Israel reanudó su ofensiva en Gaza en marzo de este año.