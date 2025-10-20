Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chian, declaró en su rueda de prensa habitual que mantener las llamadas relaciones diplomáticas con Taiwán es un “callejón sin salida” y sin futuro, según se desprende de un artículo publicado por el periódico chino Global Times y el portal de la cancillería china.

China considera a Taiwán una provincia rebelde y reclama soberanía sobre la isla autogobernada desde 1949.

El funcionario de Exteriores reiteró que el principio de una sola China es un consenso universal y una norma básica en las relaciones internacionales, e instó al gobierno paraguayo y otros países vinculados con Taiwán a “tomar la decisión política correcta lo antes posible”.

Reunificación

Guo también declaró que no se debilitará el sólido y firme compromiso internacional con el principio de una sola China ni detendrá la tendencia predominante actual hacia la reunificación de China.

Estas declaraciones desde Pekín intensifican la presión sobre Asunción, resaltando el costo de mantener su alianza con la isla.

El “estancamiento” fue subrayado anteriormente por el vicepresidente de la Cámara de Diputados Hugo Meza en agosto pasado, cuando declaró que Paraguay está “perdiendo el tiempo con Taiwán” y exigió un debate nacional para reconsiderar esta relación.

Dejar de ser “mendigo”

El legislador oficialista paraguayo afirmó entonces que Paraguay debe dejar de ser un “país mendigo” en su cooperación con las autoridades taiwanesas.

Desde Pekín, Guo Jiakun calificó estas declaraciones como un reflejo del deseo de muchos en Paraguay, señalando que cada vez más sectores en el país sudamericano se dan cuenta de que su alianza con Taiwán lo aísla de la comunidad internacional y le hace dar la espalda a China.