Tras amenazas, finalmente 8 diputados viajaron a China

Un grupo de 8 diputados paraguayos viajó ayer a China, luego de una semana de controversias y amenazas directas como la del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que había advertido al diputado aliado cartista y vicepresidente primero de la Cámara Baja, Hugo Meza (ANR, B) de ser irradiado del oficialismo por plantear establecer relaciones diplomáticas con China Continental y romper con Taiwán.

Según reportó el diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL), designado coordinador del grupo de viaje, los mismos fueron con los gastos pagados por el gobierno chino -por ende sin costo para la Cámara de Diputados- y tienen fecha de retorno fijada para el lunes 3 de noviembre.

La lista de los 8 diputados que finalmente viajaron (más un comunicador invitado) son:

Diputado Nacional Carlos Pereira - PLRA Diputado Nacional Federico Franco - PLRA Diputado Nacional Ariel Villagra – PLRA Diputado Nacional Carlos M. López - PLRA Diputada Nacional Dalia Estigarribia - PLRA Diputado Nacional Pastor Vera - PLRA Diputada Nacional Roya Torres - PLRA Diputada Nacional Leydi Galeano – YO CREO Eduardo Héctor Corte (Chiche).

Inicialmente, el propio Meza, principal lobbista en la ANR pro China, había reportado presiones que forzaron a colorados a desistir de viajar, mencionando incluso que habrían sido amenazados por el gobierno de los Estados Unidos de América con la cancelación de la visa.

Desde el Gobierno de Santiago Peña y el movimiento oficialista (cartismo) por su parte ratificaron su respaldo a Taiwán, en parte manteniendo la política histórica de nuestro país, pero también como parte del intento de congraciarse con el gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que recientemente benefició con el levantamiento de sanciones económicas al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

En los últimos tiempos, ha arreciado un fuerte lobby legislativo a favor de China Continental, que establece como condición para entablar relaciones diplomáticas el desconocer a Taiwán como país independiente.