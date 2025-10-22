León XIV y el rey británico Carlos III presidirán un evento ecuménico sin precedentes

El rey Carlos III viaja hoy al Vaticano, donde rezará junto al papa León XIV en la Capilla Sixtina, en un oficio ecuménico sin precedentes desde el cisma anglicano hace cinco siglos.

Para Carlos III, que ejerce el papel de gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, será su primer encuentro con el nuevo jefe de la fe católica, quien sucedió en mayo al papa Francisco.

El líder de iglesia católica, por su parte, recibió en sus primeros meses de pontificado la visita de otros monarcas, entre ellos el rey Abdullah de Jordania y la reina Rania. También, se encontró con la reina Letizia de España.

La visita de Carlos, acompañado de su esposa Camila, “marcará un momento importante en las relaciones entre la Iglesia católica y la anglicana”, señaló el Palacio de Buckingham.

Evento ecuménico

La religión anglicana nació en 1534, en una escisión provocada por el rey Enrique VIII de Inglaterra, por la negativa del papa a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.

En 1961, la madre de Carlos III, Isabel II, se convirtió en el primer monarca británico en visitar el Vaticano desde el cisma entre católicos y anglicanos.

El momento culminante de la visita de Carlos III será una ceremonia ecuménica el jueves en la Capilla Sixtina, en la que el papa y el soberano británico rezarán juntos.

El tema central del oficio ecuménico será la protección de la naturaleza, una causa en la que Carlos III se siente muy comprometido.

Tradiciones católicas y anglicanas

Este servicio religioso combinará tradiciones católicas y anglicanas, con la actuación conjunta de los coros de las capillas Sixtina y de San Jorge de Windsor.

“Es un acontecimiento histórico”, afirmó William Gibson, profesor de historia eclesiástica en la Universidad Oxford Brookes.

Gibson recordó que el soberano británico está obligado por ley a ser protestante. “De 1536 a 1914, no hubo relaciones diplomáticas oficiales entre Reino Unido y la Santa Sede”, explicó el profesor universitario.

Datos históricos

Reino Unido no abrió una embajada en el Vaticano hasta 1982.

En 2013, la ley se suavizó ligeramente para permitir que los miembros de la familia real que se casaran con católicos conservaran su lugar en el orden de sucesión, explicó William Gibson.

Hasta entonces, si lo hacían, debían renunciar a toda aspiración al trono.

Otros actos ecuménicos

Durante su visita, Carlos III y Camila también asistirán a otro servicio religioso ecuménico en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma.

En dicho acto, el rey será nombrado “cofrade real”.

Para este oficio, se ha creado un asiento especial para el monarca, que permanecerá en la basílica y podrá ser utilizado en el futuro por sus sucesores en el trono británico.

Durante la visita, León XIV y Carlos III celebrarán juntos el Año Jubilar o Año Santo de la Iglesia católica, programado cada 25 años y que atrae a millones de peregrinos al Vaticano.