Migración circular: así paraguayos podrán trabajar en España con ayuda del Estado

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, en una entrevista por ABC TV, dio detalles de la firma de un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de España.

Este acuerdo permitirá que trabajadores paraguayos accedan a empleos temporales en territorio español, bajo un sistema legal y con retorno garantizado.

El documento fue firmado por la ministra Recalde y el embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo, y establece un marco de cooperación bilateral para la selección de trabajadores en origen, a través del Servicio Público de Empleo de Paraguay. Los procesos serán gratuitos, transparentes y equitativos, y se evitará intermediarios y fraudes.

Se dará oportunidades reales con reglas claras, dice ministra

“Este programa abre oportunidades reales de trabajo en el exterior, pero con reglas claras: el contrato se hace en Paraguay, se tramita la visa de trabajo en la Embajada y la persona debe retornar al finalizar su labor”, enfatizó Recalde.

Los paraguayos seleccionados accederán a empleos formales, capacitación técnica e intercambio de experiencias laborales. De esta manera se aportará a mano de obra en sectores con alta demanda en España, como la construcción, donde hay escasez de personal.

La ministra recalcó que los paraguayos son valorados por su adaptabilidad y compromiso en el país europeo.

No obstante, el programa no contempla el traslado de familiares y no aplica a paraguayos que ya residen en España. “Desde acá tiene que salir el contrato, y desde acá se hace la selección”, puntualizó.

Contra la trata y la informalidad

El Gobierno también subrayó que esta medida puede reducir los casos de trata de personas y de trabajo irregular, al ofrecer un canal legal, monitoreado y seguro.

Recalde fue clara al afirmar que no se podrá usar el programa para regularizar a paraguayos ya radicados en España, ni habrá convocatorias abiertas sin previa autorización del Gobierno español.

“Mucha gente está interesada, pero solo se podrá aplicar a vacancias habilitadas por España, no se puede contactar directamente a un empresario para sumarse al programa”, explicó.