Suben a 60 los muertos y 81 los detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río

El operativo, para el que se han movilizado unos 2.500 agentes, tiene lugar desde primera hora de este martes en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, según la Policía Civil.

El objetivo de la acción son los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil.

El grupo se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas, y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad.

De los al menos 60 fallecidos contabilizados hasta el momento en la operación de este martes, 56 son civiles y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata ya de la operación más letal de la historia de Río de Janeiro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Castro aclaró que la operación aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Medios locales han informado que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Castro aseguró, y mostró unos videos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos lugares de las favelas.

De acuerdo con el primer balance, fue incautado medio centenar de armas de fuego, entre las que había 42 fusiles de asalto.