Justicia española pide juzgar a exministro del presidente Sánchez

Además de Ábalos, el magistrado solicita también enviar a juicio a su exasistente Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, según un documento judicial consultado por AFP .

Los tres están acusados de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

El caso, revelado en febrero de 2024, cuando se produjo el arresto de Koldo García, sacó a luz una estafa por la cual una pequeña empresa obtuvo durante la pandemia de covid-19 contratos por 53 millones de euros para suministrar mascarillas a varias administraciones. De esos contratos se derivaron comisiones ilegales de varios millones de euros.

Investigación

La investigación remontó rápidamente hasta José Luis Ábalos quien, además de ser ministro, era secretario de organización en el Partido Socialista, un puesto clave que lo convertía en hombre de confianza de Pedro Sánchez.

El conocido como “caso Koldo” ha derivado desde entonces en varias tramas, incluyendo una por sospechas de malversación dentro del Partido Socialista, por las que Pedro Sánchez tuvo que comparecer durante más de cinco horas ante una comisión parlamentaria el jueves pasado.

No se ha filtrado nada de esa declaración, en la que Pedro Sánchez simplemente admitió haber recibido a veces dinero en metálico del Partido Socialista, en el marco de su cargo de secretario general de la formación, a modo de reembolso de gastos personales previa presentación de facturas. Según dijo, esos pagos nunca superaron los 1.000 euros, y precisó que se trata de un procedimiento legal.

Expulsión del PSOE

Tras ser expulsado del partido, José Luis Ábalos fue reemplazado como secretario de organización del PSOE por Santos Cerdán.

Pero también contra este se abrió una investigación, el pasado junio, y un mes después fue encarcelado por haberse beneficiado de sobornos a cambio de contratos públicos en otra vertiente de este caso.

Sánchez se ha disculpado varias veces ante los españoles, asegurando que ignoraba todo del caso y que el Partido Socialista, del que es secretario general desde 2017, nunca se benefició de financiación ilegal.

Otros casos sobre Sánchez

Pedro Sánchez se ha visto envuelto en otros casos judiciales que afectan a su esposa, Begoña Gómez, que será juzgada por un caso de corrupción y tráfico de influencias, y a su hermano David, que lo será por tráfico de influencias.

Por otro lado, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado a propuesta del Gobierno, está siendo juzgado desde este lunes por revelación de secretos.