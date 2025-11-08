EE.UU. acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México

La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán.

“El complot fue frustrado y actualmente no representa una amenaza”, declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año.

“Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, añadió.

Sin embargo, no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se frustró el complot.

La embajada de Irán en México rechazó la acusación.

“Es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) lo cual rechazamos categóricamente”, publicó en X la embajada iraní en México, en la primera reacción de Teherán a la denuncia.

La misión iraní ante la ONU, contactada por la AFP, declinó hacer comentarios.

Israel, por su parte, agradeció a los servicios de seguridad y la policía de México “por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que “no cuentan con reporte alguno” sobre el supuesto complot, según las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto.

Sin mencionar a Estados Unidos ni a Israel, la Secretaría de Seguridad, encargada de la inteligencia, manifestó estar abierta a una cooperación respetuosa y coordinada.

Kranz Neiger dijo desconocer “las razones que llevaron a la publicación de ese comunicado”.

“Los que actuaron para neutralizar esta amenaza fueron las autoridades de Seguridad y de Inteligencia de México”, aseguró a la emisora mexicana Radio Fórmula.