Subsecretario de Estado de EEUU: Petro "se autodescribe como un nuevo Bolívar y no lo es"

"Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es. Y realmente es muy penoso porque creo que Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común y tenemos podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano", declaró Landau en una conferencia virtual.

El subsecretario acusó al colombiano de basar su liderazgo en posicionarse en contra del presidente Trump y de imitar al Libertador Simón Bolívar.

"Cuando un líder, un supuesto líder, se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en una retórica ya muy cansada, una retórica que hemos visto, siempre lleva a la miseria en vez de llevar a la prosperidad", declaró.

Preguntado sobre una información recogida en medios colombianos que asegura que la Casa Blanca tendría un supuesto plan de cinco puntos con el fin de encarcelar a Petro, Landau dijo:"Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios con todos mis respetos a mis amigos periodistas".

Entre otras cosas, defendió los esfuerzos de Trump contra el narcotráfico y el hecho de haber cambiado de una perspectiva "judicial" a un "desafío militar" porque, según dijo, es "una cuestión de seguridad nacional".

"Estados Unidos tiene muy a la vista la meta del presidente Trump de combatir de manera muy efectiva el narcotráfico. Invitamos a todos los líderes y todos los pueblos en la región a unirse con nosotros y combatir esta amenaza común que tenemos", añadió.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció este lunes un nuevo ataque contra dos embarcaciones en el Pacífico Oriental a las que EE.UU. señala de transportar drogas.

Con esto suman más de 70 fallecidos y una veintena de embarcaciones destruidas como parte de la campaña contra el tráfico de drogas que la Administración del presidente Trump lleva a cabo desde septiembre en aguas del Caribe, luego ampliada al Pacífico.