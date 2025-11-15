León XIV devuelve a la Iglesia de Canadá 62 objetos culturales de pueblos indígenas

La entrega se produjo este sábado con motivo de una audiencia del papa con el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal de Canadá, Pierre Goudreault y Jean Vézina respectivamente, en la que también participó el arzobispo de Vancouver, Richard Smith, según un comunicado conjunto de la Santa Sede y la Iglesia canadiense.

"Como conclusión del camino iniciado por el papa Francisco, a través de su Viaje Apostólico a Canadá en 2022, las diversas audiencias con las comunidades indígenas y la publicación de la Declaración sobre la Doctrina del Descubrimiento en 2023, el Santo Padre León XIV quiso que este regalo representara un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad", indica la nota del Vaticano.

Las sesenta y dos piezas forman parte del patrimonio recibido con motivo de la Exposición Misionera Vaticana de 1925, promovida por el papa Pío XI, y hasta ahora se encontraban en el Museo Etnológico "Anima Mundi" de los Museos Vaticanos.

El gesto del papa se enmarca también en el contexto del Jubileo de 2025, que celebra la esperanza, y el centenario de la Exposición Misionera Vaticana.

Organizaciones indígenas canadienses como la Federación de Naciones Indígenas Soberanas (FSIN, en inglés) han reclamado al pontífice la devolución de pipas, vestimentas y otras reliquias y objetos culturales que se encuentran en museos y archivos del Vaticano.

También lo han hecho la Asamblea de Primeras Naciones y el Consejo Nacional de Métis, cuyas presidentas, Cindy Woodhouse y Victoria Pruden, acudieron como parte de la delegación canadiense a la entronización de León XIV el pasado mes de mayo.

En el acto de entrega, la Conferencia Episcopal de Canadá se comprometió a garantizar la adecuada "salvaguarda, promoción y conservación" de los objetos culturales devueltos.