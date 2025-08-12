Feminicidio en Bella Vista: sospechoso cae en Brasil y confiesa crimen

La detención de Dilson Ramão Fretes Galeano, brasileño y único sospechoso del brutal crimen de Dahiana Ferreira Bobadilla, se dio este lunes cuando él mismo se presentó en la sede de la Policía Civil en Bela Vista, Brasil, según señaló la fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirta Martínez, quien investiga el caso.

Sospechoso habría confesado el crimen

La fiscal de Pedro Juan Caballero, Mirta Martínez, manifestó que el detenido, Dilson Ramão Fretes Galeano, confesó el asesinato y relató algunos detalles.

“Él dijo que se encontró con ella (Dahiana) cerca del río Apa y que, en un momento dado, se puso muy nervioso y la ahorcó. Lo que negó fue haberla golpeado en la cabeza”, indicó la representante del Ministerio Público.

Agregó que Fretes Galeano mencionó que mató a Dahiana en territorio paraguayo, luego llevó el cuerpo y lo enterró en territorio brasileño.

Detenido tiene causas abiertas en Brasil

El ahora detenido, Dilson Ramão Fretes Galeano, contaba con dos órdenes de captura en territorio brasileño por un hecho de asalto y otro de hurto, según informe brindado por la Policía brasileña al Ministerio Público de Pedro Juan Caballero. Detalles sobre las circunstancias en que cometió esos delitos no fueron revelados.

Qué pasará con el detenido?

Dilson Ramão Fretes Galeano “responderá en Brasil por los dos procesos abiertos con los que contaba antes de lo ocurrido y ahora se le suma el delito de ocultamiento de cadáver”, expresó la fiscal Mirta Martínez.

“Vamos a tratar de que, por el crimen que cometió acá (feminicidio), sea juzgado también en Brasil, pero eso lo vamos a ver con la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía”, agregó la misma.

Antecedentes del caso

El pasado miércoles 6 de agosto, la madre de Dahiana Ferreira denunció su desaparición ante la Comisaría 5ta. de Bella Vista Norte. Manifestó que a las 20:00 del día anterior salió de su casa para ir a una despensa y ya no regresó.

Sindicó como responsable a su expareja, Dilson Fretes, teniendo en cuenta que amenazaba de muerte constantemente a su hija por no aceptar la ruptura de la relación, que duró aproximadamente 8 años. El viernes 8 de agosto fue encontrado el cuerpo de Dahiana enterrado en una fosa en territorio brasileño.