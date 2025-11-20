Duró dos semanas en el cargo: presidente Paz destituye a su ministro de Justicia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, removió al ministro de Justicia, envuelto en un escándalo por una condena de prisión que quiso mantener oculta.

El ministro Freddy Vidovic asumió el cargo el 9 de noviembre, tras el juramento de Paz para un período de cinco años.

Lea más: Paz cambia al ministro de Justicia de Bolivia porque el anterior tiene una sentencia

El ahora exfuncionario había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, quien fue asesor del expresidente Ollanta Humala.

Caso de repercusión internacional

Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala, preso por corrupción.

Uno de los abogados del empresario era Vidovic, quien fue señalado de apoyar al exasesor presidencial peruano en un intento fallido de fuga de Bolivia.

Ante el escándalo, Paz lo removió del cargo y designó a Jorge Franz García como nuevo ministro de Justicia, según el decreto publicado este jueves.

Sentencia previa

El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo reveló la noche del miércoles que existía la sentencia de tres años contra Vidovic, y que, por lo tanto, “no podía ejercitar cargo público”.

Antes de conocer su destitución, Vidovic reconoció en su cuenta de Facebook que fue condenado, pero que entonces sufrió “secuestro y tortura” y que el fallo estuvo “viciado de nulidad”.

Las autoridades no han precisado si el exministro cumplió su condena. Vidovic llegó al Ministerio de Justicia, como abogado personal del vicepresidente Edmand Lara.