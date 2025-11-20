Trump se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Mamdani

El magnate republicano atacó fuertemente durante la campaña a Mamdani, de 34 años, quien se ha definido como socialista.

Trump, mientras repetía su falsa afirmación de que Mamdani es un “comunista”, dijo en su plataforma Truth Social que la reunión “tendrá lugar en la Oficina Oval el viernes 21 de noviembre”.

Lea más: Mamdani dice que su equipo contactó con la Casa Blanca para reunirse con Trump

La portavoz de Mamdani, Dora Pekec, confirmó el encuentro en un comunicado. “Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”, dijo Pekec.

Diferencias

La reunión de Trump con Mamdani marca el encuentro de dos hombres criados en el distrito de Queens en Nueva York, pero con profundas diferencias ideológicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que Trump frecuentemente alardea de las ganancias récord en Wall Street durante su presidencia, la visión de Mamdani sobre la economía va más allá de los mercados financieros y suele centrarse en la crisis de acceso que enfrenta una ciudad de más de 8 millones de personas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump ha ridiculizado el nombre de Mamdani, quien nació en Uganda, y ha amenazado con cortar los fondos federales para Nueva York tras la elección del primer alcalde musulmán en la principal ciudad de Estados Unidos.