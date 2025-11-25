EE.UU. designará como terrorista a la organización islamista Hermanos Musulmanes

“Esta orden pone en marcha un proceso mediante el cual ciertas ramas u otras subdivisiones de la Hermanos Musulmanes serán considerados para su designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, según la orden firmada por el presidente.

El texto menciona que algunas de las divisiones de la Hermanos Musulmanes afectadas por la medida serán las de Líbano, Egipto y Jordania.

Estas “participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización que dañan sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos”, añadió el el gobierno.

Origen del grupo

Los Hermanos Musulmanes son una organización panislámica que fue fundada en Egipto en 1928 y se extiende a otros países del mundo árabe.

La designación del grupo como “terrorista” le permite a Washington tomar medidas punitivas como congelar activos que el grupo pueda tener en Estados Unidos y negar la entrada de sus miembros al país.

Ahora queda en manos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, completar el proceso.

El embajador de Israel en Naciones Unidas, Danny Danon, dijo que se trata de una medida importante “no solo para el Estado de Israel, sino también para los países árabes vecinos que han sufrido el terrorismo de los Hermanos Musulmanes durante décadas”.

El grupo ya ha sido designado como terrorista en algunos países como Egipto y Arabia Saudita.

Jordania también lo nombró como tal en abril de este año, y acusó al grupo de fabricar y almacenar armas y tener planes para desestabilizar el reino.