Gobierno de Paraguay apoya candidatura de argentino Grossi para secretaría general de ONU

El gobierno de Argentina presentó ayer la candidatura de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para la Secretaría General de la ONU, actualmente ocupada por el portugués António Guterres, cuyo mandato culmina en 2026.

El pasado martes, la Asamblea General de la ONU declaró iniciado el proceso formal de selección del próximo secretario general.

En un mensaje emitido hoy en redes sociales, el presidente paraguayo Santiago Peña describió a Grossi como “un profesional de calidad con larga trayectoria que ha mostrado su capacidad de gestión y su liderazgo” en la OIEA.

“El Paraguay respalda plena y decididamente su candidatura. Confío que sabrá hacer frente a los grandes desafíos mundiales y con su trabajo revitalizará a la ONU”, continúa el mensaje del mandatario paraguayo.

Rafael Grossi, de 64 años, ocupó varios cargos en la ONU desde 1997 y en la OIEA desde 2002, cuando fue jefe de gabinete de ese organismo de regulación de la energía nuclear.

Luego de un periodo como embajador de Argentina en Austria, entre 2013 y 2019, Grossi regresó a la OIEA como director general.

Otras candidaturas

Además de la de Grossi, otras candidaturas ya anunciadas para la secretaría general de la ONU son las de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; la mexicana Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU; o Jacinda Adern, exprimera ministra de Nueva Zelanda.