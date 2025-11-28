Paraguay podría aprovechar mejor el expertise de Taiwán para su desarrollo tecnológico

En un mundo donde la innovación y la tecnología definen el rumbo de las economías, Paraguay enfrenta hoy una oportunidad única e histórica: potenciar su desarrollo tecnológico y consolidarse como referente regional.

Pero esta oportunidad requiere más que buenas intenciones y acuerdos bilaterales: exige inversiones urgentes, visión de futuro y una política decidida de modernización en beneficio de todos los sectores del país al que le urge un salto digital tecnológico.

En la reciente visita de periodistas paraguayos a Taipéi, para un programa sobre comunicación, seguridad y cooperación, la cancillería taiwanesa anticipó que a la tradicional cooperación, se suma ahora el acompañamiento para crear industrias nuevas en Paraguay y formar una generación capaz de liderar la transición hacia una economía más moderna y sostenible, describió el alto diplomático.

Cooperación diplomática

Sobre la cooperación a nivel diplomático, el canciller Lin Chia-lung mencionó el “Programa de Prosperidad para Aliados Diplomáticos”, cuyo objetivo es replicar el éxito taiwanés en otras naciones como Paraguay, utilizando el conocimiento y la experiencia acumulada en áreas clave de desarrollo.

Paraguay está en la antesala de una nueva era un colaboración con Taiwán puede ser el puntapié inicial de una transformación que Paraguay necesita con urgencia, en un contexto donde la región se disputa los recursos, las inversiones y el liderazgo en la economía digital.

Seguridad digital

Hasta ahora, la relación Taiwán–Paraguay se basó en un entendimiento bilateral enfocado en aspectos comerciales e intercambios de conocimientos, pero “la seguridad digital es esencial para la economía”, remarcó Lin, para agregar después que la tecnología y la ciberseguridad deben estar en el centro de cualquier plan nacional de desarrollo.

Empresas taiwanesas de renombre mundial como Trend Micro y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ilustran el impacto que una infraestructura tecnológica sólida puede generar: desde protección contra ciberataques hasta garantizar la confianza de los inversionistas extranjeros en entornos seguros.

El desafío histórico de Paraguay es siempre pasar de la recepción de donaciones internacionales al aprovechamiento pleno de la cooperación para generar desarrollo propio.

Un ejemplo reciente lo expuso el canciller Lin al mencionar los 30 autobuses eléctricos donados por Taiwán a Paraguay, que siguen inactivos por falta de infraestructura de carga eléctrica.

Este hecho ilustra la urgencia de acompañar cada transferencia de tecnología con inversiones locales, planificación integral, marcos regulatorios modernos y capacitación de recursos humanos.

La propuesta de Taiwán es avazar con la creación de una industria local de movilidad eléctrica capaz incluso de exportar al Mercosur.

Diversificar la economía

La diversificación de la economía es clave para países como Paraguay. Los datos revelan que este país asiático es el principal destino de la carne porcina paraguaya y el segundo más relevante en la carne bovina.

Esta cooperación ha fortalecido la economía paraguaya. Sin embargo, el mayor salto está aún delante: aprovechar mejor la asociación estratégica con Taiwán para diversificar la economía hacia sectores de alto valor tecnológico.

Taiwán ha presentado a Paraguay un portfolio de ocho proyectos insignia que podrían transformar la matriz económica nacional: desde la creación de parques industriales y tecnológicos, el desarrollo de la cadena de semiconductores, energías limpias, agricultura inteligente, turismo sostenible, medicina digital e inteligencia artificial soberana.

Salto tecnológico

El salto tecnológico no tiene sentido si no viene acompañado de una robusta infraestructura de ciberseguridad.

Paraguay, como muchos otros países latinoamericanos, se encuentra hoy vulnerable a ataques informáticos que pueden afectar desde empresas hasta servicios estatales clave. La experiencia de Taiwán demuestra que un país debe invertir en seguridad digital para proteger su propiedad intelectual, su información crítica y la confianza de sus ciudadanos.

Pero ninguna transformación es posible sin una revolución educativa. La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP) es la punta de lanza de esta estrategia de colaboración.

Gracias al intercambio académico y técnico, las nuevas generaciones de ingenieros y profesionales digitales están siendo preparadas bajo los más altos estándares internacionales.

Si Paraguay aprovecha este modelo e invierte aún más en educación técnica y tecnológica, podrá formar los cuadros que necesita para administrar y liderar sus nuevas industrias, lo que se traducirá en empleos mejor pagados y mayor movilidad social para los sectores medios.

Pero la apuesta paraguaya debe multiplicarse, ampliando el acceso, actualizando los planes de estudio e incorporando áreas como inteligencia artificial, manejo de datos, desarrollo de software y electrónica avanzada. Todo esto, de la mano de la experiencia taiwanesa, acelera el ingreso de Paraguay al club de los países que apuestan a la economía del conocimiento.

