Allanamientos en AFA y varios clubes argentinos por el caso Sur Finanzas

La Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), en búsqueda de documentos, equipos electrónicos y vínculos comerciales con la billetera investigada, en la causa relacionada con Sur Finanzas.

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes de Primera y el Ascenso, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

La investigación apunta a determinar si la empresa, que creció rápidamente dentro del fútbol como sponsor, prestamista y anunciante en torneos oficiales, operó como canal financiero para mover dinero con origen o destino no declarado.

Según la DGI, Sur Finanzas habría evadido más de 3.300 millones de dólares en Impuesto al Cheque y movilizado 818.000 millones de dólares mediante monotributistas sin capacidad económica, sociedades consideradas apócrifas y sujetos no categorizados.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró: “En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó: “El único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo. El club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

El operativo se presentaron también en Barracas Central, Banfield, Brown de Adrogué, Los Andes, Temperley, Deportivo Morón, Dock Sud, Victoriano Arenas, Acassuso y Platense.