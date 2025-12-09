Detectan en Uruguay un caso de transmisión local de sarampión

Así lo confirmó este martes en una rueda de prensa la ministra de Salud Pública del país sudamericano, Cristina Lustemberg, quien apuntó que la persona contagiada no tiene un nexo directo con los otros y destacó que está evolucionando favorablemente.

Frente a esta situación, subrayó que la cartera está desplegando todas las medidas de vigilancia epidemiológica en la localidad ubicada en el oeste de Uruguay.

Detalló que en las próximas horas se llevará a cabo una búsqueda activa de personas que sin haber viajado tengan los síntomas de la enfermedad para saber de esa forma si el virus está circulando o no.

Lustemberg también exhortó a la población a vacunarse y pidió que las personas nacidas entre 1967 y 1987 se aseguren de tener las dos dosis, al tiempo que también solicitó que se inocule a los niños.

"Cerca de 20.000 niños en el país no tienen las vacunas al día y no han recibido ni una de las dos dosis", enfatizó la ministra.

El pasado 2 de diciembre, la cartera informó que los casos de sarampión ascendían a cinco. Cuatro fueron confirmados por laboratorio y eran todos importados, mientras que el restante pertenecía a un familiar y se confirmó por nexo epidemiológico.

Ese mismo día, Lustemberg sostuvo que América perdió la condición de región libre de transmisión endémica "debido al restablecimiento de la circulación sostenida del virus" y detalló que los países con mayor carga de circulación son Canadá, Estados Unidos y México.

Añadió que también hay brotes activos en Belice, Bolivia, Brasil y Paraguay, la mayoría de estos asociados a casos importados.

"El sarampión es una enfermedad potencialmente grave. Mata cerca de 300 personas al día en el mundo", enfatizó Lustemberg.

Según detalló el ministerio, entre la semana 1 y la 37 del año 2025 se confirmaron en la región 11.313 casos de sarampión y 23 defunciones. Estas cifras multiplicaron por 31 las del mismo período de 2024.

Este sábado, más de 2.600 personas se inocularon contra el sarampión en Uruguay durante una jornada nacional de vacunación llevada a cabo con 88 puntos dispuestos en los 19 departamentos (provincias) del país.