!Atención viajeros! Ciudades de Santa Catarina están en alerta por tormentas

El sur de Brasil se encuentra bajo alerta meteorológica este viernes 12, con pronósticos de lluvias de hasta 100 milímetros por día, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h, según informó el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet).

La alerta rige entre las 10:00 y las 19:00, principalmente para los municipios del extremo oeste de Santa Catarina, aunque también se extiende a zonas de Paraná y Mato Grosso do Sul.

Municipios de Santa Catarina bajo alerta máxima

Entre las ciudades con mayor riesgo se encuentran:

Anchieta, Barra Bonita, Campo Erê, Guaraciaba, Dionísio Cerqueira, Guarujá do Sul, Palma Sola, Paraíso, Princesa, Romelândia, São Bernardino, Santa Terezinha do Progresso, São José do Cedro y São Lourenço do Oeste.

El Inmet advierte sobre un alto riesgo de daños estructurales, cortes de energía, caída de árboles, afectación de cultivos, inundaciones e interrupciones del transporte por carretera.

Tormenta reciente ya causó estragos en Florianópolis

Medios internacionales informaron que el pasado miércoles una fuerte tormenta sorprendió a la Gran Florianópolis, cuando el día “se volvió noche” en minutos debido a las intensas lluvias y vientos. Los Bomberos Militares atendieron al menos 11 incidentes, con numerosos árboles caídos en la región.

Hasta el momento, no se reportaron heridos, pero sí daños materiales y varios puntos con tránsito interrumpido.

¿Qué recomienda Defensa Civil brasileña?

Las autoridades de Santa Catarina emitieron una serie de recomendaciones para residentes y turistas:

Evitar desplazamientos durante el horario de alerta.

Mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Desconectar aparatos electrónicos para evitar daños por descargas.

Revisar las condiciones de rutas antes de viajar.

En caso de inundación, evitar cruzar áreas anegadas.

Recomendaciones para paraguayos que están de vacaciones

Debido al gran flujo de turistas de Paraguay en Florianópolis y otras playas del sur, se sugiere: