El futuro de TikTok sigue siendo incierto: EE.UU. y China, en puja

La plataforma sigue bajo amenaza de prohibición en Estados Unidos debido a su propiedad china.

Según un memorando interno de TikTok al que tuvo acceso la AFP, el acuerdo estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará las empresas estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como al fondo de inversión emiratí MGX.

El presidente ejecutivo y fundador de Oracle, Larry Ellison, es cercano al expresidente estadounidense Donald Trump.

En manos de inversores

En el documento, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de los inversores actuales de ByteDance, entre ellos varios fondos estadounidenses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte ByteDance tendrá casi el 20%, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según la ley.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos o enfrentarse a su prohibición en su mayor mercado.

Lea más: TikTok lanza herramientas para identificar el uso de IA y mejorar el bienestar digital

Datos

Trump y varios legisladores estadounidenses consideran que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los ciudadanos estadounidenses o ejercer influencia mediante su sofisticado algoritmo.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente el plazo vence el 23 de enero de 2026.

Shou Chew indicó que aún queda trabajo por hacer antes de la fecha de cierre del acuerdo.

“Entidad independiente”

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca que indicaba que se había acordado con China la creación de una nueva empresa conjunta que cumpliría con los requisitos de la ley de 2024.

“Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (...) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos” , dijo Chew en el memorando.

Lea más: Crecimiento del escaneo facial a menores: ¿una solución segura o un riesgo para la privacidad?

Mientras tanto, “las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing”, señaló.

¿Qué pasara con ByteDance?

En el memorando no se aclara si esta unidad seguiría siendo propiedad de ByteDance.

Un portavoz chino reiteró que la posición de China sobre TikTok es “consistente y clara”, sin comentar directamente el acuerdo.

La ley de 2024 buscaba impedir que las autoridades chinas accedieran a los datos personales de los usuarios de TikTok en Estados Unidos.

TikTok, que afirma tener más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, admitió que empleados con sede en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses, pero sostuvo que no se había compartido nada con el gobierno chino.