Milei invita a Peña a nueva visita a Argentina, afirma la Presidencia de Paraguay

En un comunicado de prensa, la Presidencia en Asunción indicó que esta invitación "constituye una señal del buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre Paraguay y Argentina".

La invitación tuvo lugar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur (integrado por Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena), que se llevó a cabo este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, señaló la nota.

Según la Presidencia, el anuncio lo realizó el canciller argentino, Pablo Quirno, en la red social X.

Esta convocatoria, añadió el Ejecutivo paraguayo, "reafirma la voluntad de ambos Gobiernos de profundizar el diálogo político, fortalecer la integración regional y avanzar en una agenda común basada en el desarrollo, la cooperación y el bienestar" de sus pueblos.

La Presidencia destacó que el futuro encuentro entre Milei y Peña, del que no se especificó una fecha, "permitirá seguir consolidando los históricos lazos de amistad y trabajo conjunto entre ambas naciones".

De concretarse, esta sería la cuarta visita que realiza Peña a Milei desde que el líder argentino asumió el cargo el 10 de diciembre de 2023.

Tras asistir en Buenos Aires a la ceremonia de investidura de Milei, Peña volvió a viajar al vecino país en febrero y marzo de 2024.

Por su parte, Milei ha realizado dos visitas oficiales a Paraguay.

La primera fue una visita de pocas horas, el 9 de abril, mientras que la segunda se produjo el 16 de septiembre, ocasión en la que permaneció dos días en Asunción y desarrolló una agenda más amplia.