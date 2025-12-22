Video: niño se bajó a orinar y se salvó de accidente en el que murieron sus padres

Un niño bajó a la banquina para orinar, en Colombia, pero en cuestión de segundos, un camión aplastó el auto en el que lo esperaba su familia. Sus padres murieron en el acto, mientras que su hermano sobrevivió de milagro.

El trágico hecho se registró el domingo 21 de diciembre, mientras los Suárez-Díaz esperaban que el tránsito avance durante un embotellamiento en la avenida que conecta las localidades Cali-Buenaventura.

El camión, aparentemente sin frenos, embistió el coche poco después de que el chico descendiera y la situación fue grabada por los padres del niño, que a modo de broma lo saludaban mientras hacía sus necesidades. El choque también quedó registrado en el video.

Fue tan fuerte el impacto que los adultos, identificados como Diego Fernández Suárez y Lina Marcela Díaz, murieron en el acto y aunque el auto haya quedado debajo y completamente destrozado, el otro niño pudo ser rescatado de entre los fierros, según medios locales y recopilados por el diario Clarín.

