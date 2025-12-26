Fiscalía pide 10 años de cárcel para expresidente surcoreano por obstrucción a la justicia

Es la primera solicitud de pena para el exmandatario en los cuatro procesos que enfrenta por la imposición de la ley marcial, entre ellos uno por insurrección que lo podría dejar en prisión de por vida.

El cargo de obstrucción a la justicia se refiere al intento de Yoon de impedir su detención tras el incidente, entre otros asuntos.

Se espera que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emita un veredicto el 16 de enero, dos días antes de que expire la detención preventiva del exmandatario, detalla Yonhap.

Mientras, el caso por insurrección, el más grave de los que enfrenta el expresidente, no se dirimirá hasta febrero, como pronto.

Yoon continúa defendiendo su declaración de la ley marcial, y en un reciente editorial en el periódico japonés Yomiuri llegó a decir que tomó la decisión "ante el colapso del orden constitucional de la democracia liberal y una situación de crisis del Estado".

Aquella noche, el Ejército irrumpió en la Asamblea Nacional y la Policía bloqueó los accesos, lo que obligó a decenas de legisladores, incluido el actual presidente, Lee Jae-myung, a saltar vallas para votar la revocación del decreto.

Yoon fue suspendido días después y destituido finalmente en abril, mientras varios de sus altos funcionarios, incluidos el exministro de Defensa y el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, también se encuentran detenidos y enfrentando procesos judiciales.

Si el expresidente es sentenciado por insurrección el castigo podría acarrear la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, para la que existe una moratoria en el país desde 1997.