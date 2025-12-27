Grecia rescata a más de 500 migrantes en aguas al sur de Creta en dos días

Este sábado, dos barcos de la guardia costera localizaron un pesquero situado a 14 millas náuticas de Gavdos, una pequeña isla al sur de Creta, y rescataron a las 131 personas que se encontraban a bordo, informó el diario Kathimerini.

Las autoridades no informaron de las nacionalidades de los rescatados aunque confirmaron que todos se encuentran bien.

En la misma zona, un barco de la autoridad portuaria griega rescató el viernes a 361 personas de otro pesquero y más tarde fueron trasladados en un buque de bandera danesa al puerto de Paleochora, en Creta.

Otros 30 migrantes que viajaban en una embarcación neumática fueron rescatados también el viernes al sur de Creta. En los últimos diez días, más de 1.300 personas han sido rescatadas por las autoridades griegas en esa zona.

La isla griega de Creta ha vivido en 2025 un repunte en el número de inmigrantes que llegan de manera irregular a sus costas, la mayoría a bordo de precarias embarcaciones que salen de las costas libias, situadas a unos 300 kilómetros al sur de la isla.

En lo que va de año más de 18.000 migrantes irregulares llegaron a Creta, frente a los 4.000 del año pasado

En total, más de 46.000 migrantes irregulares llegaron a Grecia por vía marítima o terrestre desde el inicio del año, frente a los 54.000 de 2024, según datos de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.