Lo más leído de ABC en 2025: un coloso aéreo, militares y la boda del año

El 2025 fue un año de contrastes para la audiencia de ABC Digital, con una mezcla de curiosidad tecnológica y compromiso social. El interés de los paraguayos osciló entre la llegada de un coloso aéreo y operativos militares preventivos, sin dejar de lado la sensibilidad de las protestas de jubilados o el color de las vacaciones de invierno. Como cierre de oro, el glamour también tuvo su lugar con una “boda de alto vuelo” que paralizó las redes.

A continuación, recordamos las cinco ntoas que lideraron el ranking de lecturas este año.

Fuerzas Armadas: anuncian el despliegue de tropas desde este domingo

Las Fuerzas Armadas de la Nación anunciaron un despliegue de tropas y medios terrestres, aéreos y fluviales que se llevó a cabo desde el domingo 11 hasta el viernes 16 de mayo de 2025, con el objetivo de garantizar la seguridad durante el 75° Congreso de la FIFA en Paraguay. El operativo contempló patrullajes preventivos y dispositivos de vigilancia en las inmediaciones de la Conmebol y en las rutas de traslado de autoridades extranjeras.

Un gran avión llegó desde Estados Unidos con una importante donación

Fue publicada el 28 de junio, informando sobre el aterrizaje de un imponente avión militar Lockheed C-5M Super Galaxy en suelo paraguayo. La nota destaca que este arribo se produjo en el marco de una entrega oficial de equipos destinados a fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias del país, donación proveniente de la Guardia Nacional de Massachusetts a través de la Embajada de los EE.UU., consiste en un carro hidrante y equipos de lucha contra incendios para las Fuerzas Militares.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2025 en Paraguay?

La nota, publicada el 10 de julio de 2025, brindó detalles sobre el receso escolar de invierno en Paraguay que fue desde el 14 hasta el 25 de julio, según lo establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta pausa obligatoria, que fue para brindar un descanso activo a alumnos y docentes durante los días estadísticamente más fríos del año.

Jubilados convocan a una movilización masiva el próximo 9 de agosto

Esta nota, publicada el 31 de julio de 2025, informó sobre la convocatoria de la Alianza Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del IPS a una movilización masiva para el sábado 9 de agosto frente al Panteón Nacional de los Héroes. Bajo el liderazgo de Pedro Halley, los manifestantes denunciaron el “ninguneo” del Gobierno Nacional al designar a un representante ante el Consejo Nacional de Seguridad Social que no pertenece a los jubilados del IPS, ignorando la terna presentada por el gremio y poniendo en duda la transparencia en el manejo de los fondos y propiedades de la previsional.

Vivian Benítez, Miss Paraguay 1991, dio el “sí, quiero”

Publicada el 10 de noviembre de 2025, la nota habla sobre la emotiva boda civil de la exreina de belleza Vivian Benítez (55) y el empresario ganadero Federico Robinson (67), celebrada en un exclusivo hotel de Asunción. La ceremonia contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito social y amigos cercanos, resaltando la entrada de la novia junto a sus hijos y una fiesta animada por Mario Ferreiro, quien revivió clásicos de las décadas de los 80 y 90 para los invitados.

