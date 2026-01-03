Petro dice que hay bombardeos sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", manifestó Petro en su cuenta de X en la que señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU "deben reunirse de inmediato".

Petro que es un severo crítico del despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico y de los bombardeos de lanchas supuestamente cargadas con drogas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental, subrayó que Colombia es desde este 1 de enero miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y como tal puede actuar en el campo diplomático.

"Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", manifestó.

En redes sociales circulan esta madrugada imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios informaron de detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y en la base militar de La Carlota.

En las imágenes, algunas de las cuales fueron reposteadas por Petro, se ven también helicópteros volando en fila sobre una ciudad que al parecer es Caracas.

El mandatario colombiano agregó que en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y principal paso limítrofe con Venezuela, están activados un plan de mando unificado "y el plan operacional en la frontera".

Este viernes, Petro afirmó que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, durante un presunto ataque terrestre de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 18 de diciembre.