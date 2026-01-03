Mundo
03 de enero de 2026 - 06:47

URGENTE: Trump dice que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela

Posteo de Donald Trump en el que asegura que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado fuera de su país, junto con su esposa Cilia Flores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su Ejército capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

El republicano también anunció una conferencia de prensa a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Lea más: Varias detonaciones sacuden Caracas en medio de tensiones con EEUU

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

Nicolás Maduro en una foto de archivo
En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”.

Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos” involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores.

Trump también dijo que en la rueda de prensa prevista para esta mañana dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

