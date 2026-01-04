Incertidumbre en Venezuela tras la captura de Maduro

REDACCIÓN INTERNACIONAL. Estados Unidos lanzó ayer en horas de la madrugada una serie de ataques aéreos –con su operativo denominado Resolución Absoluta– sobre Caracas y otras regiones venezolanas.

Ya al amanecer, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al líder chavista, Nicolás Maduro, tildado por varios líderes internacionales de dictador.

Las primeras explosiones potentes –presumiblemente misiles– se escucharon poco antes de las 2:00 (3:00 de Paraguay) en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 3:15 (hora local), según AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares, sino también viviendas para tropas, donde viven miles de familias.

En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala. Los residentes huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos.

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informó AFP.

Otras explosiones se reportaron en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua, y en Higuerote, en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.

Al cierre de nuestra edición, no se disponía de cifras de víctimas. Pero Padrino López afirmó estar “recopilando información sobre los heridos y los muertos” .

“El presidente Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Flores) fueron capturados y exfiltrados del país”, escribió Donald Trump en su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense afirmó que su país gobernará Venezuela y se organizaría la transición.

Narcotráfico y terrorismo

Trump publicó una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, en el buque militar estadounidense USS Iwo Jima.

Aseguró que fue trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, donde ambos responderán ante la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.

El presidente Trump contó a la cadena Fox que siguió el operativo “como si hubiera visto un show televisivo”. Según Trump, Maduro estaba en una fortaleza.

El ataque requirió de unas 150 aeronaves, precisó el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine.

Planes petroleros

El mandatario estadounidense develó sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump.

Luego indicó que el proceso será liderado por los jefes de la diplomacia y del Pentágono “en colaboración” con la oposición venezolana.

También anunció que incentivará a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela e “inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada (...) y comiencen a generar dinero para el país”.

Además, Trump advirtió que, si fuese necesario, las fuerzas estadounidenses están listas para ejecutar un nuevo ataque, “mucho mayor”, e impedir que el círculo que acompañó a Maduro siga en el poder.

Cúpula chavista

Trump también afirmó que su secretario de Estado, Marco Rubio, estaba en comunicación directa con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, considerada mano derecha de Maduro, para avanzar en la transición, pero la líder venezolana en horas de la tarde exigió el retorno de Maduro y se dijo estar abierta a negociaciones.

Maduro “es el único presidente de Venezuela”, enfatizó Rodríguez.

Antes, Trump aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país “si la vicepresidenta de Maduro hace lo que queremos”, informó EFE.

Rodríguez es parte del ala más radical del chavismo, movimiento socialista que nació con el expresidente y militar Hugo Chávez (fallecido en 2013).

La cúpula chavista está integrada por ella, Padrino López y Diosdado Cabello, ministro de Interior.

Maduro se aseguraba también la “lealtad” de los militares siguiendo el esquema aplicado por el expresidente Chávez, quien durante su mandato concedió a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) enormes dádivas, tanto a generales como a oficiales y otros miembros del estamento militar, desplazando a quienes no se sometieran al programa doctrinario. Toda la fuerza militar está controlada por el chavismo al igual que el poder judicial.

Gobierno interino y petróleo

La operación de extracción de Nicolás Maduro fue presentada como una victoria de la democracia en Venezuela y la hegemonía militar aplastante de Washington, que movilizó 150 aeronaves para la operación. En tono triunfal y desafiante, el presidente Donald Trump volvió a recordar a propios y extraños que antepone EE.UU. a todo otro interés y aliado.

Washington gobernará Venezuela el tiempo que considere necesario, en colaboración con quien considere apropiado, y el objetivo pasa ahora a ser el petróleo, que podrá ser protegido por las armas.

Trump señaló al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, como parte del “equipo” que gobernará al país sudamericano, con más de 31 millones de habitantes y de casi un millón de km².

“Vamos a estar presentes en Venezuela en lo que respecta al petróleo, porque vamos a mandar a nuestros expertos. Así que a lo mejor necesitamos algo de presencia militar, no mucho”, explicó el mandatario.

“Vamos a extraer una cantidad tremenda de riqueza del subsuelo, y esa riqueza irá al pueblo de Venezuela y a personas fuera de Venezuela que solían estar en Venezuela, y también irá a los Estados Unidos de América en forma de reembolso por los daños que ese país nos causó”, indicó.

Trump fue incluso tajante con el papel que pudiera desempeñar la premio Nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado.

“Es una mujer muy agradable, pero no inspira respeto”, anunció. (AFP, EFE).

“Narcotráfico y terrorismo”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y pronto responderán ante la justicia, anunció ayer la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

“Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, declaró Bondi.

Maduro llegó ayer a una base militar en las afueras de Nueva York. Apareció rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla de un avión estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista, reportó AFP.

En la misma cárcel que Napout

Maduro será trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn, de acuerdo a medios locales. Este establecimiento penitenciario es el mismo en el que estuvo recluido el expresidente de la Conmebol, el compatriota Juan Ángel Napout por el caso FIFAgate.

Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por la justicia estadounidense en 2020, y el departamento de Estado ofrecía por él una recompensa de US$ 50 millones.

Trump apunta ahora al Tren de Aragua y al cartel de los Soles. Esta última una organización vinculada al narcotráfico y señalada por EE.UU. como terrorista y sostiene que está integrado por altos mandos militares y miembros del Gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro. Estas acusaciones Caracas las ha negado de forma reiterada. Su nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos.