“Número importante” de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.
Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.
“Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Presidenta venezolana acepta vender petróleo a EE.UU. tras ataque que dejó 100 muertos, según ministro
Brasil, Catar y España
“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.
El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, “que de manera presta atendieron el llamado” de la presidenta interina, precisó.
“Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano” , aseguró Rodríguez.