Presidenta venezolana acepta vender petróleo a EE.UU. tras ataque que dejó 100 muertos, según ministro

El ataque del 3 de enero dejó 100 muertos e hirió a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aseguro después el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, este miércoles, aumentando así el balance de víctimas conocido hasta ahora.

El gobierno de Donald Trump aseguró por su parte que tiene la intención de controlar las ventas del crudo venezolano “indefinidamente”, y que las decisiones de Caracas serán “dictadas” por Washington.

Para reafirmar su hegemonía, que ha provocado la alarma internacional, Estados Unidos anunció la incautación de dos petroleros, uno vacío con pabellón ruso según Moscú y “apátrida” según Washington, en el Atlántico Norte, y otro cargado de crudo sancionado, en el Caribe.

“Una mancha”

“Hay una mancha” en la relación bilateral, aseguró la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo el martes y debe componer ahora con las presiones internas y las de Estados Unidos.

Rodríguez matizó, no obstante, que “no es extraordinario ni irregular” el intercambio comercial con Estados Unidos, luego de que la petrolera estatal Pdvsa anunciara una negociación para vender crudo a ese país.

En Caracas, que retoma su actividad, se suceden las manifestaciones convocadas por el régimen para retomar la iniciativa, tras la operación militar estadounidense del sábado que se saldó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, encarcelados desde entonces en Nueva York.

Miles de personas marcharon en el barrio popular de Catia. “¡Nico, aguanta, el pueblo se levanta!”, corearon los manifestantes.

“Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria. Desde pequeños nos decían: el imperio, los gringos, y mucha gente creyó que eso era un cuento de hadas”, declaró Tania Rodríguez, jubilada de 57 años.

EE.UU. “no está improvisando”

Bajo fuerte presión de Estados Unidos, Caracas parece querer evitar una confrontación directa.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) “cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”, indicó un comunicado de la empresa.

Pdvsa tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo, entre otros, con la multinacional estadounidense Chevron.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, había dicho más temprano que Washington controlará las ventas de petróleo “indefinidamente”.

Además, Trump aseguró que Venezuela solo comprará productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que ingrese de esas ventas.

Trump había anunciado el martes que el gobierno interino de Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta bajo control de Washington.

Washington tiene un plan para Venezuela y “no está improvisando”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, en el Congreso.

Aclarar “desacuerdos”

La caída de Maduro ha provocado otras reacciones diplomáticas, como la primera llamada telefónica entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Trump.

Protagonista de una dura pugna verbal con Trump, Petro lo llamó y ambos quedaron en verse próximamente en la Casa Blanca, según dijo Trump mediante un mensaje en su red Truth Social.

Petro “llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono”, explicó Trump.

Petro reveló que tras la captura de Maduro llamó a Rodríguez, hace dos días, y le propuso un diálogo “mundial” para “estabilizar” Venezuela.

Una “inmensa oportunidad”

Estados Unidos planea ingresar todos los beneficios de la venta de crudo en cuentas bajo su control, “y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”, aseguró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América”, se jactó.

Trump recibirá a las petroleras estadounidenses el viernes en la Casa Blanca para analizar “la inmensa oportunidad que tienen ante sí” en Venezuela, dijo Leavitt.

“No estamos robando el petróleo de nadie”, aseguró el secretario de Energía.

China es hasta ahora el principal cliente del crudo venezolano, que llegaba a sus puertos a precio de descuento a causa de las sanciones estadounidenses y de la dificultad de transportarlo.

El precio del crudo bajó ligeramente en mercados internacionales este miércoles.

- Difícil equilibrio -

Los expertos señalan que, para mantenerse en el poder, Rodríguez tendrá que buscar un difícil equilibrio entre satisfacer las demandas de Trump y reacomodar un chavismo sin Maduro.

Por ahora, ha mantenido en su gabinete a los influyentes ministros de Interior, Diosdado Cabello, y de Defensa, Vladimir Padrino López, figuras clave en la administración anterior.

El martes hizo sus primeros cambios: nombró como jefe de la guardia presidencial a un exjefe del servicio de inteligencia (Sebin), que a su vez controlará la temida agencia de contrainteligencia militar (DGCIM).

También designó a Calixto Ortega como jefe del equipo económico, posición que dejó vacante la propia Rodríguez al tomar la presidencia.

Su interinato tiene una duración máxima de 180 días, tras lo cual el gobierno tendrá que llamar a elecciones.