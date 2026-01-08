Se acerca un ciclón extratropical a Brasil: ¿Afectará a Paraguay?

La formación de un nuevo ciclón extratropical entre Uruguay y el estado de Río Grande do Sul pone en alerta a las autoridades brasileñas. Se prevé que este fenómeno meteorológico comience a consolidarse durante este viernes, por lo que se prevé el ingreso de un frente frío que afectará principalmente a la región sur y parte del sudeste de Brasil.

El estado de Paraná, que limita con Paraguay, se perfila como una de las zonas más vulnerables ante la llegada de este sistema. Según los pronósticos de Nottus Meteorología, el centro-oeste y el sudoeste del estado enfrentan un alto riesgo de temporales severos.

Estas tormentas podrían venir acompañadas de precipitaciones de fuerte intensidad, lo que aumenta la posibilidad de inundaciones repentinas y complicaciones en las áreas urbanas.

Se anuncia vientos de 100 km/h

Además de las lluvias, la intensidad de los vientos es una de las preocupaciones. Se estima que las ráfagas podrían superar los 100 km/h en diversas localidades de Río Grande do Sul y São Paulo.

Según informan, este nivel de viento es capaz de derribar árboles y estructuras precarias. También se podría generar la caída de granizo y, aunque en menor medida, no se descarta la formación de tornados de forma aislada en las regiones con mayor inestabilidad atmosférica.

Se pronostica que el ciclón terminará de formarse completamente entre el sábado y el domingo. En ese sentido, su influencia se extendería hacia el océano, pero manteniendo condiciones inestables en gran parte del centro-sur de Brasil.

Ante este escenario, se insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Se recomienda desconectar aparatos eléctricos durante las tormentas, buscar refugios seguros y evitar el tránsito en calles inundables, dado que la combinación de calor intenso previo y la llegada del frente frío genera un ambiente propicio para eventos climáticos extremos.

¿Cómo estará el tiempo este finde en Paraguay?

Según la meteoróloga Ana Pereira, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), para este viernes y sábado, se prevé que un sistema de tormentas afecte el territorio nacional. El sistema de tormentas afectará primeramente en el suroeste del país y se irá desplazándose a otras zonas.

Para el viernes, y especialmente el sábado, en la mayor parte del país, se prevé una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado, vientos variables, y lluvias con tormentas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, entre el viernes y el sábado no se prevé un cambio drástico de temperatura. El promedio de las mínimas será de 23°C. Por otro lado, en las máximas sí se ve un descenso de 32°C a 25°C, como promedio.