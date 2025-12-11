Alerta por tormentas en Brasil: estos son los contactos de consulados paraguayos para emergencias

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) activó una alerta roja de peligro para los estados de Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso do Sul, ante la previsión de tormentas que podrían descargar más de 100 milímetros de lluvia por día, acompañadas de vientos que superarían los 100 km/h y episodios de granizo.

En el estado de Santa Catarina la zona más comprometida sería el extremo oeste, donde se esperan los eventos más intensos. En total, unas 113 ciudades brasileñas podrían verse afectadas por el temporal, de las cuales 14 corresponden a Santa Catarina, un destino que concentra a miles de paraguayos residentes y turistas, especialmente en esta época del año.

Lea más: ¡Atención, viajeros! Hay alerta roja por tormentas en Santa Catarina

Las autoridades brasileñas advirtieron que las condiciones climáticas podrían provocar inundaciones repentinas, caída de árboles y postes, cortes de energía eléctrica y daños en viviendas e infraestructura vial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay ofrece el contacto de los consulados paraguayos, que permanecen disponibles para atender situaciones de emergencia y brindar orientación consular a quienes lo necesiten.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Curitiba, el Consulado General del Paraguay atiende en la Rua Benjamín Lins N° 935 y puede ser contactado a través del correo curitibacongralpar@mre.gov.py. Los teléfonos habilitados son +(55 41) 3222-9226, 3322-6412 y 3092-1965. Mientras que el número de emergencias es +(55 41) 98827-4303.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Río de Janeiro, el Consulado General del Paraguay se encuentra ubicado sobre la calle Playa de Flamengo N° 66, Bloque B, salas 1009 y 1010. Los compatriotas pueden comunicarse a través del correo electrónico riocongralpar@mre.gov.py o llamar al teléfono +55 21 3189-9510. Para situaciones urgentes, están habilitados el número +(55 21) 99787-6740 y el contacto de WhatsApp +(55 21) 97135-7893.

Lea más: Diciembre en Brasil: los balnearios habilitados en Santa Catarina

En tanto, en la ciudad de San Pablo, el Consulado General del Paraguay atiende en la Rua Bandeira Paulista N° 600, Edificio Acyr Andrade, 8° piso, en el barrio Itaim Bibi. El correo institucional es sanpablocongralpar@mre.gov.py y los teléfonos disponibles son +(55 11) 3167-0455 y +(55 11) 95050-1401. Para emergencias, se encuentra habilitado el número +(55 11) 94768-8033, con atención vía WhatsApp y Viber.

En Porto Alegre, el Consulado paraguayo funciona en la Rua Marqués do Pombal N° 162, en el barrio Moinhos de Vento. Los correos habilitados son portoalegreconsulpar@mre.gov.py y consulparpoa@terra.com.br. Para consultas se encuentra disponible el número +(55 51) 3312-8638 y, para emergencias, el +(55 51) 99148-7881.

En la ciudad fronteriza de Puerto Murtinho, el Consulado del Paraguay está ubicado sobre la avenida Coronel Pedro Celestino N° 465. Los contactos habilitados son murtinhoconsulpar@mre.gov.py y cfiori@mre.gov.py, con teléfonos (5567) 9967-6870 y (0983) 866-899. Para emergencias, se dispone del número +55 67 99803-7285.

Lea más: Brasil: temporal causa destrozos en zona veraniega de Santa Catarina

En Foz de Iguazú, el consulado paraguayo atiende en la Rua Marechal Deodoro 901, esquina Edmundo de Barros. El correo de contacto es fozconsulpar@mre.gov.py y los teléfonos habilitados son +(55 45) 3523-2768 y 3523-9212. Para situaciones urgentes, está disponible el número +(55 45) 99119-9772.

Finalmente, en Ponta Porã, el Consulado del Paraguay funciona en la avenida Presidente Vargas N° 277, en el centro de la ciudad. El correo institucional es consulparpontapora@mre.gov.py. Para consultas se encuentra habilitado el número +(55 67) 3431-6312 y, para emergencias, el +(55 67) 9659-1220. El horario de atención es de 08:00 a 16:00.

Se recomienda a los paraguayos en Brasil mantenerse atentos a la evolución del clima y no subestimar las advertencias meteorológicas.