Marc Ostfield se despide del servicio público y recuerda su paso por Paraguay

El exembajador estadounidense Marc Ostfield había sido señalado por el cartismo tras las sanciones sobre el expresidente Horacio Cartes y sus empresas.

Fue en agosto del 2024 cuando el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, leyó un comunicado oficial en el que informaron que como Gobierno Nacional ven “con desagrado” las sanciones que Estados Unidos impuso a Tabesa y por esto habían pedido a EE.UU. que se “acelere el proceso” de salida del diplomático.

Recientemente, Ostfield confirmó que el 31 de diciembre del 2025 fue su último día de servicio público. Su anuncio fue realizado en su cuenta de la plataforma LinkedIn, donde también publicó varias fotografías de su paso por nuestro país.

“Reflexiono sobre casi un cuarto de siglo con el Departamento de Estado de EE. UU., orgulloso del trabajo que hicimos para hacer del mundo un lugar más saludable, seguro, justo y equitativo. Ya sea como embajador de EE.UU. en Paraguay; Defensor del Pueblo; dirigiendo el Instituto del Servicio Exterior; Asesor Senior en Bioterrorismo, Biodefensa y Seguridad Sanitaria; o en otros roles, trabajé y aprendí de profesionales talentosos, comprometidos y trabajadores que sirven a Estados Unidos cada día”, comentó.

El futuro de Marc Ostfield

Luego de dejar el servicio público, Ostfield confirmó que formará parte del Colin Powell School for Civic and Global Leadership, lugar en el que trabajará con estudiantes y profesionales para “seguir haciendo del mundo un lugar más saludable, seguro, justo y equitativo”.

“Mi deseo para 2026 es un nuevo año que aporte mayor protección para los más vulnerables y mayor fortaleza a las barreras de una sociedad democrática”, escribió el norteamericano.

