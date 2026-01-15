Los empresarios vinculados a autos de lujo ingresados ilegalmente desde Paraguay

En un importante operativo realizado el día de ayer, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desarticular una sofisticada red de contrabando y lavado de dinero que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La organización se dedicaba a ingresar vehículos de lujo de forma ilegal para luego alquilarlos a artistas de la escena urbana y celebridades.

La investigación, impulsada por una denuncia de la Aduana y bajo la instrucción del fiscal federal de Puerto Iguazú, Marcelo Bernachea, determinó que la banda utilizaba el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur de manera fraudulenta.

Los autos eran ingresados al país por ciudadanos paraguayos bajo el pretexto de fines turísticos. Sin embargo, una vez en suelo argentino, los vehículos nunca regresaban; quedaban en manos de residentes locales que los explotaban comercialmente.

“Luxury Cars”: el catálogo de la escena urbana

A través de la cuenta de Instagram “Luxury Cars”, la organización ofrecía los vehículos como “el auto perfecto” para eventos de estatus, casamientos y fiestas de 15. No obstante, su principal nicho de mercado eran los videoclips de música urbana.

Según el expediente, varios artistas de renombre utilizaron estos rodados en sus producciones, aunque hasta el momento no hay imputaciones contra ellos, ya que habrían actuado como locatarios de buena fe:

L-Gante: se lo vincula con el uso de un Chevrolet Camaro amarillo.

La Joaqui: habría utilizado un Dodge Challenger en uno de sus videos.

“La China” Suárez: señalada por el uso de un Chevrolet Camaro negro.

Durante los cinco procedimientos realizados en Buenos Aires, San Martín y un country en Canning, las fuerzas de seguridad lograron incautar cuatro de los cinco vehículos buscados:

Dos Ford Mustang (uno rojo y uno blanco, modelo 2014), valuados en más de US$ 75.000 cada uno.

Dos Chevrolet Camaro (uno negro y uno amarillo), con un valor de mercado cercano a los US$ 65.000 por unidad.

Un Dodge Challenger, cuyo valor supera los US$ 100.000, no pudo ser localizado y continúa con pedido de secuestro. Además de los autos, la Policía incautó 20.000 dólares en efectivo y una pistola sin documentación legal.

El operativo culminó con la detención de dos personas. Mauro Salayet (48), empresario de San Martín vinculado a sectores gastronómicos y de préstamos, señalado como el presunto organizador de la maniobra. Gian Franco Cardozo (24), arrestado en la ciudad de Buenos Aires; no cuenta con actividad económica declarada.

La causa sigue bajo secreto de sumario mientras el fiscal Bernachea analiza los libros contables y los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance total del lavado de activos y posibles nuevas conexiones con el mundo del espectáculo.