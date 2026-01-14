Argentina: incautan autos de lujo ingresados ilegalmente desde Paraguay

La Dirección General de Aduanas y la Policía Federal de Argentina lograron el secuestro de varios vehículos de alta gama en la ciudad de Buenos Aires. La flota incautada incluye modelos de gran valor de mercado, destacándose dos Chevrolet Camaro, dos Ford Mustang y una camioneta Toyota SW4.

Estos vehículos, símbolos de potencia y exclusividad, fueron localizados tras una serie de tareas de inteligencia que permitieron rastrear su presencia en territorio porteño pese a su situación legal precaria.

Según fuentes judiciales, la principal hipótesis de la investigación apunta a que los dueños de los rodados los introdujeron desde Paraguay simulando un ingreso temporal.

Bajo esta modalidad, los vehículos entran al país como si pertenecieran a turistas, pero luego permanecen de manera definitiva en Argentina sin realizar el trámite de nacionalización ni pagar los aranceles de importación.

El uso de patentes extranjeras en vehículos de ciudadanos con residencia permanente en el país es una de las señales que alertó a los investigadores.

Lea más: Mirá todo lo que Senabico pondrá en subasta: autos, propiedades y objetos incautados

En muchos casos, estos automóviles eran exhibidos en redes sociales o incluso aparecían en videos de artistas urbanos, lo que facilitó su identificación y el seguimiento de sus movimientos por parte de las fuerzas de seguridad.

Los operativos se enmarcan en una lucha más amplia contra el lavado de dinero y las infracciones al Código Aduanero.

Los implicados podrían enfrentar multas millonarias, que en casos similares han superado los 10 millones de pesos, además del decomiso definitivo de los bienes si no logran acreditar la legalidad de su tenencia y permanencia en suelo argentino.

Actualmente, los vehículos permanecen bajo custodia judicial mientras se avanza en la recolección de pruebas y se analiza la responsabilidad de los propietarios.

Este golpe busca desarticular bandas que aprovechan las fronteras para el contrabando de bienes suntuarios, una práctica que genera un perjuicio económico directo al Estado por la evasión de tributos.