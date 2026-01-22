Investigadora de la ONU: si Israel asesina periodistas "es porque tiene algo que ocultar"

"Sin periodistas, mucha gente en todo el mundo ignoraría lo que está pasando, así que nos preocupan estos ataques a su labor y esperamos como comisión investigadora que ese trabajo no sea limitado", señaló Mumba en la rueda de prensa de presentación de los nuevos miembros del grupo de expertos.

La comisión, hasta 2025 presidida por la prestigiosa jueza sudafricana Navi Pillay, concluyó el pasado año en uno de sus últimos informes que Israel había cometido un genocidio en Gaza, aunque todavía líderes mundiales y agencias de Naciones Unidas han optado por no lanzar esa acusación directa públicamente.

"Somos un equipo investigador, no una instancia judicial, llegamos a conclusiones y no somos dogmáticos, pero esperamos que nuestra labor ayude", señaló al respecto, en la misma rueda de prensa, el nuevo presidente en sustitución de Pillay, el juez indio Srinivasan Muralidhar, quien tampoco mencionó la palabra "genocidio" en su intervención.

Acompaña a Muralidhar y a Mumba (con amplia experiencia internacional en tribunales sobre los crímenes cometidos en la Antigua Yugoslavia, Ruanda y Camboya) el abogado en derechos humanos australiano Chris Sidoti, único que se mantiene respecto a la alineación de 2025.

Muralidhar prometió continuar las investigaciones de todas las violaciones de derechos humanos tanto en Israel como en Palestina.

Preguntado sobre la Junta de Paz para Gaza que hoy es presentada por el presidente estadounidense Donald Trump en Davos (Suiza), el nuevo presidente de la comisión expresó su confianza en que la nueva institución no afecte al trabajo de Naciones Unidas, incluido el de ellos como investigadores.

"La Junta de Paz pertenece a un plan presentado, votado y aceptado en el Consejo de Seguridad de la ONU", subrayó, expresando también su esperanza en que en la nueva etapa del plan de paz haya una mayor colaboración israelí con la comisión y ello les permita acceder a Gaza, algo que no pudieron lograr sus predecesores.