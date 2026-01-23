¡De terror! Investigan a enfermeros de un hospital de Brasil por presunta inyección letal a pacientes

Según información publicada por CNN Brasil, el grupo está implicado en al menos tres homicidios ocurridos entre noviembre y diciembre de 2025. Las víctimas fueron: Miranilde Pereira da Silva (75), João Clemente Pereira (63) y Marcos Moreira( 33).

Los crímenes, investigados bajo la Operación Anúbis, involucraron la manipulación del sistema hospitalario y la administración deliberada de sustancias letales. En uno de los casos, una víctima recibió desinfectante directamente en la vena. Esto habría ocurrido al menos 10 veces en una misma persona.

En los demás, se aplicaron medicamentos en dosis incorrectas o sobredosis con intención de causar la muerte.

Los tres técnicos de enfermería detenidos son:

Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo (principal sospechoso y señalado como el ejecutor directo de las aplicaciones).

Amanda Rodrigues de Sousa.

Marcela Camilly Alves da Silva.

Los sospechosos permanecen en prisión después de que el propio hospital identificara irregularidades y presentara la denuncia, lo que desencadenó las acciones policiales. Durante los allanamientos se recolectaron teléfonos celulares, computadoras e imágenes de cámaras de seguridad del hospital, materiales que actualmente son analizados por peritos.

Se desconoce la motivación del crimen

El agente a cargo de la investigación señaló que las víctimas no presentan similitudes entre sí: provienen de familias diferentes, orígenes distintos y profesiones variadas.

Hasta el momento, no se ha determinado la motivación de los crímenes, y se aguardan los resultados de los laudos periciales para esclarecer este punto. “Todavía es demasiado pronto para decir con certeza cuál fue el motivo”, afirmó.

La Policía Civil anunció la apertura de una nueva línea para investigar otras posibles muertes con características similares en el mismo período (noviembre-diciembre 2025). Además, la pesquisa se extenderá a todos los hospitales donde trabajó el principal sospechoso, Marcos Vinícius, durante los últimos cinco años, con el objetivo de levantar un listado de fallecidos que puedan guardar relación con el caso.

La defensa de Marcos Vinícius emitió un comunicado enfatizando el principio constitucional de la presunción de inocencia, calificando las informaciones divulgadas como “narrativas especulativas” que anticipan un juicio de culpa indebido, ya que el caso aún se encuentra en fase investigativa sin denuncia formal ni sentencia.