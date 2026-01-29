La población en Alemania cae en unas 100.000 personas en 2025, hasta unos 83,5 millones

En 2024, la población había aumentado en algo menos de 100.000 personas, crecimiento que se debió únicamente a la inmigración neta.

La última vez que se produjo un descenso de la población fue entre 2003 y 2010, así como en 2020, el primer año de la pandemia de coronavirus.

Así, entre 2011 y 2024, la población había crecido cada año, con excepción de 2020.

Al igual que en todos los años anteriores desde la reunificación de Alemania en 1990, el número de defunciones, que se mantuvo estable, superó en 2025 al de nacimientos, que siguió disminuyendo.

Según los datos ya disponibles de los registros civiles, se estima que en 2025 hubo entre 640.000 y 660.000 nacimientos, frente a 677.117 en 2024.

En tanto, el número de defunciones supero el millón, tras 1,01 millones en 2024.

Esto se traduce en un déficit de natalidad -la diferencia entre nacimientos y defunciones- de entre 340.000 y 360.000, tras situarse en 330.641 en 2024, lo que significa que en 2025 superó las 300.000 personas por cuarto año consecutivo.

En la década de 2010, en cambio, ese déficit de natalidad fue significativamente menor, con una media de 171.423 personas.

Mientras, se estima que la inmigración neta -la diferencia entre la tasa bruta de inmigración y la tasa bruta de emigración- fue en 2025 de entre 220.000 y 260.000, lo que supone un descenso de al menos un 40 % respecto a las 430.183 personas en 2024 y equivale a un nivel similar a la de las 220.251 personas en 2020, el primer año de la pandemia.

En promedio, entre 1990 y 2024, el saldo migratorio anual fue, con 356.000 personas, significativamente mayor.

De esta manera, por primera vez desde 2020, la diferencia entre los nacimientos y las defunciones no pudo compensarse con las ganancias migratorias, razón por la cual la población disminuyó.