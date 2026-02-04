Frustran robo a banco por medio de túnel en Uruguay: hay paraguayos detenidos

El pasado martes, la Policía uruguaya detuvo a una banda de supuestos ladrones que presuntamente cavaron un túnel para intentar ingresar a una sucursal del Banco República en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo.
La banda de supuestos ladrones estaba conformada no solo por ciudadanos uruguayos, sino también personas de nacionalidad paraguaya y brasileña.
En total, los detenidos son diez, cinco de los cuales no son uruguayos, pero aún no se ha divulgado cuántos de ellos son paraguayos.
Apuntan al PCC
Según reporta el medio uruguayo Montevideo Portal, citando a fuentes vinculadas a la investigación del hecho, existen sospechas de que los detenidos respondían a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).
La construcción del túnel, de unos 200 metros de extensión, habría llevado varios meses.
El medio afirma que tanto el presidente uruguayo Yamandú Orsi como su ministro del Interior, Carlos Negro, estaban siguiendo de forma directa el operativo y los trabajos de inteligencia que llevaron a las autoridades a frustrar el atraco.