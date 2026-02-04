Mundo
04 de febrero de 2026 - 12:32

Frustran robo a banco por medio de túnel en Uruguay: hay paraguayos detenidos

Uruguay policía robo banco Montevideo
Investigadores de la Policía uruguaya en el lugar del operativo, ayer en Montevideo.Montevideo Portal

Las autoridades uruguayas frustraron un intento de robo a un banco en Montevideo y detuvieron a nueve sospechosos, entre ellos ciudadanos paraguayos. Los supuestos ladrones intentaron irrumpir en la sede bancaria por medio de un túnel. Sospechan vinculación con el grupo brasileño Primer Comando Capital.

Por ABC Color

El pasado martes, la Policía uruguaya detuvo a una banda de supuestos ladrones que presuntamente cavaron un túnel para intentar ingresar a una sucursal del Banco República en el barrio Ciudad Vieja de Montevideo.

La banda de supuestos ladrones estaba conformada no solo por ciudadanos uruguayos, sino también personas de nacionalidad paraguaya y brasileña.

En total, los detenidos son diez, cinco de los cuales no son uruguayos, pero aún no se ha divulgado cuántos de ellos son paraguayos.

Apuntan al PCC

Según reporta el medio uruguayo Montevideo Portal, citando a fuentes vinculadas a la investigación del hecho, existen sospechas de que los detenidos respondían a la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

La construcción del túnel, de unos 200 metros de extensión, habría llevado varios meses.

El medio afirma que tanto el presidente uruguayo Yamandú Orsi como su ministro del Interior, Carlos Negro, estaban siguiendo de forma directa el operativo y los trabajos de inteligencia que llevaron a las autoridades a frustrar el atraco.