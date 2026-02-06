EE.UU. propone una reunión trilateral con China y Rusia para nuevo tratado antinuclear

Estados Unidos instó a una negociación trilateral con Rusia y China para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el último tratado entre las principales potencias nucleares, Washington y Moscú.

El START III, que ya fue renovado en 2021 por un periodo de cinco años, establecía un límite al número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 ojivas y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

En la actualidad, Estados Unidos tiene desplegadas 1.770 ojivas y Rusia, 1.718.

Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para el control de armas, dijo a la Conferencia de Desarme en Ginebra que “las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada”.

“Mientras hoy estamos aquí, todo el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles”, afirmó, insistiendo en que “la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación”.