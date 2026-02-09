Justicia de Hong Kong condena a director periodístico y activista prodemocracia a 20 años de prisión

El fundador del ya desaparecido diario Apple Daily, de 78 años, lleva en prisión desde 2020 y el pasado 15 de diciembre fue declarado culpable por publicar artículos “sediciosos” e instar a países extranjeros a imponer sanciones contra Hong Kong.

La sentencia es la más severa dictada hasta ahora bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por China en el territorio, y supera los diez años de condena impuestos en 2024 al abogado Benny Tai.

La condena de 20 años incluye dos de una condena previa por fraude, lo significa que Lai cumplirá 18 años adicionales de prisión.

Lea más: Veredicto contra el director del Apple Daily hongkonés se conocerá la próxima semana

Reino Unido promete intervenir

Reino Unido prometió intervenir “sin demora” en favor del magnate, que también tiene nacionalidad británica, al tiempo que China calificó de “legítima” la sentencia y rechazó las injerencias extranjeras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Condenar a mi padre a esta sentencia draconiana de prisión es devastador para nuestra familia y pone en peligro su vida. Marca la destrucción total del sistema judicial de Hong Kong y el fin de la justicia”, dijo en un comunicado Sebastien Lai, preocupado por la salud de su padre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La hija del magnate, Claire, dijo que en los cinco años de proceso judicial ha visto “el deterioro de la salud de mi padre”. “Si esta sentencia se cumple, morirá como un mártir tras las rejas”, apostilló.

Otros condenados

La audiencia duró apenas unos minutos y Lai se mantuvo impasible mientras los jueces leían su sentencia.

Cuando fue evacuado del tribunal, saludó solemnemente al público en la sala, entre ellos a su esposa Teresa y a experiodistas del periódico.

Las autoridades habían desplegado decenas de policías, un vehículo blindado y una unidad de desactivación de explosivos en los alrededores.

Lea más: Incendio en Hong Kong deja ya 151 muertos y 13 arrestados por homicidio imprudente

El tribunal también condenó a ocho coacusados de Lai, entre ellos tres altos responsables de la redacción del Apple Daily, a penas de hasta diez años de prisión.

Rencor y odio

En la sentencia de 856 páginas del 15 de diciembre, los jueces afirman que el exmagnate “alimentó su rencor y su odio hacia China durante gran parte de su vida” y que buscaba “derrocar al Partido Comunista Chino”.

La acusación también presentó a Lai como el cerebro de complots para provocar actos hostiles de países extranjeros contra Hong Kong o China, así como a impulsar la imposición de sanciones.

El abogado de Lai, Robert Pang, no explicó si Lai apelará la sentencia. Tiene 28 días para hacerlo. En prisión sigue en régimen de aislamiento “a petición suya”, según las autoridades.

Lea más: La UE deplora la "severa condena" al magnate mediático Jimmy Lai en Hong Kong

El presidente estadounidense Donald Trump pidió su liberación, al igual que la Unión Europea, y Human Rights Watch estimó que el fallo es “de hecho una sentencia de muerte” .

El gobierno de Taiwán condenó por su parte el “efecto disuasorio” de la sentencia, que traspasa fronteras y “pisotea la libertad de expresión”.