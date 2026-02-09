Presidente uruguayo Orsi espera resultados por posible contagio de varicela

Según destaca la prensa local, el mandatario arribó este domingo desde el país asiático con una delegación entre la que se encontraba el intendente del departamento (provincia) de Paysandú, Nicolás Olivera, al que le fue diagnosticada la enfermedad.

Asimismo, se señala que mediante un comunicado de ese Gobierno departamental indica que Olivera manifestó los primeros síntomas al llegar a Montevideo y se destaca que el contagio se habría producido antes de viajar a China.

El Ministerio de Salud Pública indicó a través de un comunicado las recomendaciones ante la sospecha de la enfermedad: consultar a su médico en caso de presentar algún síntoma y mantener reposo en cama en el domicilio hasta que todas las lesiones presenten costras.

No asistir a centros escolares o de trabajo en caso de presentar la enfermedad, por lo menos hasta que las lesiones estén en etapa de costra y con alta otorgada por un médico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desinfectar de manera regular los objetos utilizados por las personas afectadas, o que pudieran contaminarse por secreciones nasofaríngeas y no tocar las ampollas que ocasiona la enfermedad hasta su completa cicatrización.